Обвиняемый тюменский юрист назвал найденные при обыске $1,5 млн накоплениями В сейфе обвиняемого тюменского юриста нашли почти 1,5 млн долларов

Москва31 окт Вести.В квартире тюменского юриста Дмитрия Горина (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) был обнаружен сейф с суммой в почти 1,5 млн долларов. Детали этого дела были озвучены в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Горина считают причастным к администрированию Telegram-канала "Наше ЛукоМоорье". Он был задержан в феврале 2026 года.

Заместитель руководителя Следственного отдела по Центральному административному округу Тюмени Тимур Фейзуллаев пояснил, что фигурант обвиняется в возбуждении ненависти и вражды к определенным национальностям.

Пачки долларов, обнаруженных в ходе оперативно-следственных действий в квартире юриста, были спрятаны под зелеными сумками со старыми советскими противогазами. Всего следователи нашли почти полтора миллиона долларов США, причем купюры находились в пачках, которые были вывезены непосредственно из Соединенных Штатов.

На счетах его близких родственников было обнаружено большое количество денежных средств - около 80 млн рублей. На счетах у самого Горина денежных средств нет. Есть основание полагать, что указанные денежные средства были заработаны им преступным путем сообщил Тимур Фейзуллаев

Сам фигурант утверждает, что средства, найденные в квартире, принадлежат не ему, а являются накоплениями родственников.

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Сейчас Горин находится в СИЗО. По решению суда содержание под стражей было продлено до 15 декабря. Расследование продолжается.