Москва31 октВести.В квартире тюменского юриста Дмитрия Горина (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) был обнаружен сейф с суммой в почти 1,5 млн долларов. Детали этого дела были озвучены в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести".
Горина считают причастным к администрированию Telegram-канала "Наше ЛукоМоорье". Он был задержан в феврале 2026 года.
Заместитель руководителя Следственного отдела по Центральному административному округу Тюмени Тимур Фейзуллаев пояснил, что фигурант обвиняется в возбуждении ненависти и вражды к определенным национальностям.
Пачки долларов, обнаруженных в ходе оперативно-следственных действий в квартире юриста, были спрятаны под зелеными сумками со старыми советскими противогазами. Всего следователи нашли почти полтора миллиона долларов США, причем купюры находились в пачках, которые были вывезены непосредственно из Соединенных Штатов.
На счетах его близких родственников было обнаружено большое количество денежных средств - около 80 млн рублей. На счетах у самого Горина денежных средств нет. Есть основание полагать, что указанные денежные средства были заработаны им преступным путемсообщил Тимур Фейзуллаев
Сам фигурант утверждает, что средства, найденные в квартире, принадлежат не ему, а являются накоплениями родственников.
Теща - человек консервативный, она банкам не доверяет. Моя супруга тожезаявил он
Сейчас Горин находится в СИЗО. По решению суда содержание под стражей было продлено до 15 декабря. Расследование продолжается.