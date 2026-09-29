Оценки за поведение начали выставлять в 11 новосибирских школах В 11 школах Новосибирска начали выставлять оценки за поведение

Москва29 сен Вести.До 11 увеличено число новосибирских школ, ученикам которых выставляются оценки за поведение, передает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра образования Новосибирской области Ольга Недосып.

Она отметила, что изначально таких учебных заведений было 10, а еще одно добавилось "буквально в последний момент".

По словам чиновницы, в проект вошли разные по уровню школы, гимназии и лицеи Новосибирска. При этом она не исключила, что нынешняя система оценки поведения будет меняться, в том числе – по итогам пилотного проекта.

Вполне возможно, что по итогам апробации какие-то моменты будут скорректированы сказала Ольга Недосып

По ее словам, оценка за поведение является не карательным инструментом, а способом наладить обратную связь с родителями ребенка и в случае необходимости скорректировать поведение ученика.

Замминистра образования Новосибирской области также считает, что оценка за поведение не должна отражаться на оценках за обучение.