Москва11 нояВести.В результате пожара в жилом двухквартирном доме в городе Черногорске погиб один человек, троих эвакуировали, сообщается в MAX-канале МЧС Республики Хакасия.
На момент прибытия пожарных горели кухня и пристройка к дому.
Звено газодымозащитников эвакуировало из дома двух мужчин и женщину, им понадобилась помощь врачей. Внутри дома было обнаружено тело погибшего 67-летнего мужчиныговорится в сообщении
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Окончательные выводы сделают следователи.