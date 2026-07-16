С 18 июля будет закрыт восточный вестибюль станции метро "Печатники"

Один из вестибюлей станции метро "Печатники" закроют с 18 июля на 3 месяца С 18 июля будет закрыт восточный вестибюль станции метро "Печатники"

Москва16 июл Вести.На станции метрополитена "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии с 18 июля закроют восточный вестибюль. Об этом сообщает Департамент транспорта.

В связи с этим пассажиры не смогут пользоваться выходами 3-7.

С 18 июля восточный вестибюль станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии будет временно закрыт написано в канале ведомства

Горожане могут использовать выход 2.

Вестибюль будет закрыт из-за ремонтных работ, которые будут связаны со строительством пересадки на одноименную станцию МЦД-2. Срок закрытия - 3 месяца.