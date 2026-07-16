Москва16 июлВести.На станции метрополитена "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии с 18 июля закроют восточный вестибюль. Об этом сообщает Департамент транспорта.
В связи с этим пассажиры не смогут пользоваться выходами 3-7.
С 18 июля восточный вестибюль станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии будет временно закрытнаписано в канале ведомства
Горожане могут использовать выход 2.
Вестибюль будет закрыт из-за ремонтных работ, которые будут связаны со строительством пересадки на одноименную станцию МЦД-2. Срок закрытия - 3 месяца.