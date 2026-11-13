"Одноклассники" проведут спортивные трансляции с тифлокомментированием "Одноклассники" покажут спортивные трансляции с тифлокомментированием

Москва13 ноя Вести.В Международный день слепых 13 ноября социальная сеть "Одноклассники" проведет серию спортивных прямых эфиров с тифлокомментированием, сообщили в пресс-службе соцсети. Специальное аудиоописание поможет незрячим и слабовидящим зрителям следить за ходом соревнований.

В течение дня на платформе покажут матчи женского хоккея, мужского волейбола, мужского хоккея и теннисные встречи.

Тифлокомментаторами выступят Вячеслав Илюшин, Алексей Золин и Виталий Гарцев. Помимо описания игрового процесса, они будут рассказывать о расстановке и движениях спортсменов, их эмоциях, а также обстановке на арене.

Благодаря такому формату зрители с нарушениями зрения смогут следить за спортивными событиями и участвовать в обсуждении матчей наравне с остальными болельщиками, отметили в пресс-службе.