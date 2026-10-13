"Одноклассники" и "Московская медицина" развенчают мифы о здоровье "Одноклассники" и "Московская медицина" запустят образовательный проект

Москва13 окт Вести.Социальная сеть "Одноклассники" и Департамент здравоохранения Москвы запустят просветительский проект "Бабушка советовала – врач проверил", в котором специалисты будут разбирать правдивость популярных народных советов о здоровье. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Уточняется, что отдельный блок проекта будет посвящен первой помощи и распространенным заблуждениям.

Проект "Московской медицины" и Одноклассников поможет разобраться в привычных рекомендациях и понять, когда можно обойтись домашней помощью, а когда нужно обратиться к специалисту заявил президент городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, кандидат медицинских наук Александр Мясников

Материалы будут выходить в формате коротких видео, тематических карточек, голосований и рубрики "Что делать, если…". Пользователи смогут проверить свою медицинскую грамотность с помощью специального теста и оформить фото тематическими рамками.