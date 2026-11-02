Москва2 ноя Вести.Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с общественным советом при Роспотребнадзоре при поддержке Минпросвещения РФ разработали курс о здоровом питании для дошкольников. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на слова исполняющего обязанности директора института Александра Цветкова.

В публикации отмечается, что этот курс станет частью федерального проекта "Добрые игры" - аналога "Разговоров о важном", который с сентября этого года реализуется во всех детских садах страны.

Вместе с коллегами у нас получилось разработать комплект материалов, чтобы воспитатели могли просто и доступно рассказать о правильном питании и его значении для нашей жизни. Уверен, что работа продолжится и над другими темами, потому что сейчас мы лишь заложили азы сказал Цветков

По его словам, на первом этапе детям объяснят важности мытья рук и правила пользования столовыми приборами. Их также познакомят с овощами, фруктами, молочными, мясными и зерновыми продуктами. На заключительном этапе малышам расскажут о том, как питание помогает сохранять здоровье и обеспечивать организм энергией, а также как различные продукты влияют на активность и бодрость человека.

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