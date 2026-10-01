Москва1 окт Вести.Проект под названием "Одиночество" для поддержки пенсионеров запустили в соцсети "Одноклассники" (ОК), сообщили в пресс-службе платформы.

Проект приурочен к 1 октября, Дню пожилого человека.

Проект поможет пользователям ОК заметить проблему одиночества у пожилых людей и понять, как поддержать человека рядом тактично и безопасно говорится в сообщении соцсети

Проект будет включать в себя памятки, которые помогут понять, как поддержать пожилого человека рядом. Как сообщается в релизе, материалы также содержат контакты организаций, куда можно обратиться за консультацией и поддержкой.

При необходимости пользователи смогут отправить запрос с описанием своей проблемы самостоятельно. Для этого нужно заполнить анкету, после чего с заявителем свяжется специалист, даст рекомендации или направит обращение в профильный фонд.

В пресс-службе платформы подчеркнули, что вся полезная информация и другие материалы будут выходить в группе "Социальные проекты ОК".

Проект создан платформой "Одноклассники" и благотворительным фондом "Внуки" совместно с фондом "Старость в радость", добровольческим движением "Даниловцы" и Российским геронтологическим научно-клиническим центром имени Пирогова Минздрава России.

Ранее в Общественной палате предложили ввести выплату к Дню пожилых людей.