В "Одноклассниках" появился ИИ-сервис для стилизации и "оживления" фото "Одноклассники" запустили ИИ-сервис для обработки фотографий и создания подарков

Москва3 сен Вести.Социальная сеть "Одноклассники" запустила встроенный сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для работы с фотографиями и создания виртуальных подарков. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Новый сервис позволяет пользователям стилизовать и "оживлять" загруженные фотографии. Полученные изображения можно установить в качестве главного фото профиля или использовать для создания персонализированных виртуальных подарков.

Для создания ИИ-аватара пользователю необходимо открыть меню главного фото и выбрать функцию "Создать уникальное фото профиля". ИИ-инструменты также появились в разделе "Подарки". Перейти к созданию персонализированного изображения можно через специальный баннер на витрине. Аватары и подарки создаются за внутреннюю виртуальную валюту "ОКи".

По внутренним данным соцсети, ИИ-аватары получают в 1,5 раза больше комментариев, чем обычные обновления фотографий.

Нашим пользователям нужны простые и понятные способы для самовыражения и поздравления близких – особенно в праздничные периоды, когда растет активность и появляется больше поводов для общения. ИИ-аватары и ИИ-подарки помогают быстро создавать персональный контент прямо в привычных сценариях платформы рассказал директор по продукту "Одноклассников" Александр Москвичев

В дальнейшем соцсеть планирует расширить возможности сервиса. В частности, пользователям хотят предложить создание с помощью ИИ семейных изображений, а также фотографий с друзьями и домашними питомцами.