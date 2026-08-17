Москва17 авг Вести.Для того, чтобы у пользователя получались красивые фотографии на смартфоне, производителю нужно правильно настроить алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" рассказал младший научный сотрудник ИППИ РАН, научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI Алексей Халин.

Он указал, что необходимо обучить ИИ и добиться идеальной оптической сопоставляемости данных. Решить эту задачу возможно с помощью специального устройства - оптического куба.

При обучении алгоритмов искусственного интеллекта нам важно, чтобы данные были идеально оптически сопоставляемы. Даже если две камеры стоят очень близко друг к другу, у них разные оптические оси, и это приводит к проблемам. Поэтому с помощью такого специального оптического куба мы разделяем поток на два направления. Данная камера видит все то же самое, как обычно, а камера, которая стоит сбоку, теперь видит то же, что камера ближе к нам. И это позволяет получать изображение на два устройства на одной оптической оси пояснил Халин

По его словам, в будущем хотелось бы, чтобы, с одной стороны, искусственный интеллект действительно больше помогал и приносил пользу, а с другой – люди стали лучше относиться к искусственному интеллекту как к технологии, которая может помочь больше, чем так или иначе навредить.