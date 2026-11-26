Оформлявший ДТП полицейский скончался после наезда водителя под Брянском Водитель в Брянской области сбил насмерть полицейского, оформлявшего ДТП

Москва26 ноя Вести.В Брянской области 64-летний водитель стал фигурантом уголовного дела после наезда на сотрудников полиции, оформлявших другое ДТП. Один из них скончался, второй получил травмы, сообщает региональное СУ СК в MAX.

ДТП произошло в Навлинском районе вечером 23 ноября.

В результате наезда на следственно-оперативную группу один сотрудник полиции скончался на месте происшествия, другой с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение говорится в публикации

Водитель на LADA Granta, нарушив ПДД, на высокой скорости совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции и других сотрудников полиции. В этот момент они оформляли ДТП, произошедшее на этом участке автодороги двумя часами ранее, в котором погибли два человека.

Кроме того, пострадали еще несколько правоохранителей. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Алкогольного опьянения у фигуранта в момент совершения ДТП предварительно не установлено, с учетом состояния здоровья его отправили под домашний арест.