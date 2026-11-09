Два человека погибли в двух ДТП в ЛНР

В результате двух ДТП в ЛНР погибли двое Два человека погибли в двух ДТП в ЛНР

Москва9 ноя Вести.В результате двух ДТП 6 и 7 ноября в ЛНР погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по республике.

Первая авария произошла 6 ноября около 18.00 в поселке городского типа Станица Луганская.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на 49-летнего пешехода. Мужчина двигался по краю проезжей части в попутном направлении, после чего внезапно начал переходить дорогу говорится в сообщении

Пешеход погиб на месте от травм.

Еще одна трагедия произошла 7 ноября в 19.30 в Краснодонском округе. Как пишет МВД, 41-летний водитель ВАЗ-210740 превысил скорость, из-за чего не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Сам он выжил, а вот его 47-летний пассажир – нет. При этом оба были пристегнуты ремнями безопасности.