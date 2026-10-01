Гигантскую морскую черепаху спасли из сетей у берегов Приморья

Огромную морскую черепаху спасли у берегов Приморья Гигантскую морскую черепаху спасли из сетей у берегов Приморья

Москва1 окт Вести.Гигантская морская черепаха запуталась в рыболовных сетях у берегов Приморья. Выбраться ей помогли очевидцы, сообщает Лента.ru.

Инцидент произошел в бухте Перевозной Хасанского района. Видео спасательной операции опубликовал один из местных пабликов.

На кадрах видно, что морское животное плотно опутано сетью и не может самостоятельно выбраться.

Животное активно сопротивлялось, поэтому сначала ее пришлось подтянуть к лодке с помощью длинного шеста с крюком сказано в публикации

По словам очевидцев, черепаха очень большая и сильная, скорее всего, она случайно заплыла к берегам Приморья. Выбраться ей помогли двое мужчин. Они перерезали веревки и вызволили "морскую красавицу" из ловушки. Оказавшись на свободе, черепаха уплыла в море.