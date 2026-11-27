В Волгоградской области будут судить охотника, выбившего приятелю глаз картечью

Охотник охотнику выбил глаз картечью из камышей в Волгоградской области В Волгоградской области будут судить охотника, выбившего приятелю глаз картечью

Москва27 ноя Вести.В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности на охоте, сообщает региональная прокуратура в MAX.

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Старополтавского района. В конце января он вместе с товарищами был на охоте.

Находясь в камышовых зарослях, мужчина выстрелил в сторону пробегавшего волка.

При этом часть картечи попала в глаз его товарищу по охоте говорится в публикации

В результате потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, а впоследствии лишился глаза, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.