Москва27 ноя Вести.Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова возглавила четыре подкомиссии при правительственной комиссии по проведению административной реформы. Об этом сообщили в ее аппарате, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что Окладникова стала руководителем подкомиссий по вопросам обеспечения методологии эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, повышения качества оказания государственных услуг, упрощения государственного регулирования, а также снижения административной нагрузки за счет оптимизации отчетности.

Цель административной реформы - упростить и сделать максимально прозрачным взаимодействие граждан и бизнеса с государством, последовательно устраняя избыточную бюрократию приводится комментарий Окладниковой

По ее словам, подкомиссии должны системно совершенствовать государственное управление, в том числе регулярно обновлять обязательные требования для бизнеса, повышать качество оказания госуслуг и сокращать отчетную нагрузку на регионы.