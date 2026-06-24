Москва24 июнВести.Обвиняемая в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина Оксана Зубарева просит отправить ее в зону спецоперации. Об этом стало известно в ходе заседания в Белгородском районном суде, передает ТАСС.
Фигурантка считает, что на СВО она "принесет больше пользы".
Хочу принять участие в защите своей Родины, помочь нашей армии <...>, так как всех нас объединяет общая цельприводятся слова адвоката Зубаревой Сергея Николаева
Установлено, что в декабре 2018 года проживавшая в Белгородской области Оксана Зубарева была участницей международной организованной преступной группы. Она координировала действия соучастников, которые приняли на судно у острова Ла-Тортуга в Венесуэле почти 9 тонн кокаина.