Обвиняемая в контрабанде кокаина Зубарева просит отправить ее на СВО

Оксана Зубарева, обвиняемая в контрабанде 8,7 тонны кокаина, просится на СВО Обвиняемая в контрабанде кокаина Зубарева просит отправить ее на СВО

Москва24 июн Вести.Обвиняемая в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина Оксана Зубарева просит отправить ее в зону спецоперации. Об этом стало известно в ходе заседания в Белгородском районном суде, передает ТАСС.

Фигурантка считает, что на СВО она "принесет больше пользы".

Хочу принять участие в защите своей Родины, помочь нашей армии <...>, так как всех нас объединяет общая цель приводятся слова адвоката Зубаревой Сергея Николаева

Установлено, что в декабре 2018 года проживавшая в Белгородской области Оксана Зубарева была участницей международной организованной преступной группы. Она координировала действия соучастников, которые приняли на судно у острова Ла-Тортуга в Венесуэле почти 9 тонн кокаина.