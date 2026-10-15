Олимпийского чемпиона Феликса Савона заметили на помойке в поисках еды Олимпийский чемпион по боксу Феликс Савон замечен за поиском еды на Кубе

Москва15 окт Вести.В социальных сетях появилось видео, на котором трехкратный олимпийский чемпион по боксу Феликс Савон ищет еду на улице Кубы. За сутки ролик набрал более миллиона просмотров.

На кадрах мужчина, подъехавший на автомобиле, спрашивает Савона, чем тот занимается.

Я собираю еду. Еду, чтобы поесть отвечает спортсмен

Позже кубинский комик Лимай Бланко опубликовал видео, на котором помогает Савону с едой.

Савон трижды поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала — в 1992, 1996 и 2000 годах. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира. В 1988 году он мог выступить на Олимпиаде в Сеуле, однако сборная Кубы бойкотировала те Игры. Ему предлагали перейти в профессиональный бокс и провести поединки с известными соперниками, включая Майка Тайсона, но он отказался. Британская группа Manic Street Preachers посвятила Савону песню You Love Us и исполнила ее в присутствии Фиделя Кастро.

В 2018 году Савона приговорили к тюремному заключению по делу о сексуальном насилии над 12-летним мальчиком. Кубинские власти официально не раскрывали подробности судебного решения. В 2024 году спортсмен вышел на свободу условно-досрочно. По сообщениям, после освобождения он работал уборщиком и дворником.