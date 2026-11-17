Оман сообщил об эвакуации членов экипажа загоревшегося танкера Tara Gas Оман эвакуировал 24 члена экипажа танкера, загоревшегося у берегов султаната

Москва17 ноя Вести.Оманская береговая охрана эвакуировала 24-х моряков экипажа танкера для перевозки сжиженного углеводородного газа Tara Gas, который загорелся у берегов Омана. Об этом сообщил Центр морской безопасности султаната на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что во время инцидента судно находилось в двух морских милях от Мусандама.

Центр морской безопасности вместе с ВМС и полицией береговой охраны координировал операцию по эвакуации 24 членов экипажа танкера Tara Gas, на борту которого вспыхнул пожар говорится в публикации

Эвакуированным оказана медицинская помощь, добавили в Центре.