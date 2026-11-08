Нацгвардия ОАЭ эвакуировала 22 человека с загоревшегося в Оманском заливе судна

Военные ОАЭ вывезли 22 человека с горящего судна в Оманском заливе Нацгвардия ОАЭ эвакуировала 22 человека с загоревшегося в Оманском заливе судна

Москва8 ноя Вести.Военнослужащие Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) спасли 22 человека с грузового судна, загоревшегося в Оманском заливе, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

В ночь на 8 ноября агентство Tasnim сообщило, что в Ормузском проливе подорвались и загорелись два нефтяных танкера.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в свою очередь, проинформировало о выведении из строя торгового судна, пытавшегося прорвать блокаду Ирана в Оманском заливе.

Позднее Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте в Оманском заливе с участием экипажа балкера и группы неизвестных с оружием.