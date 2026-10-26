Водитель Lexus из Омска 59 раз за 40 суток нарушил ПДД

Омич на Lexus нарушил ПДД 59 раз за 40 суток Водитель Lexus из Омска 59 раз за 40 суток нарушил ПДД

Москва26 окт Вести.В Омске водитель Lexus 59 раз за 40 суток нарушил правила дорожного движения. Об этом управление МВД России по Омской области сообщает в MAX.

По данным ведомства, 22-летний парень купил Lexus 12 сентября 2026 года в соседнем регионе. Будучи уверенным, что не получит штрафы, так как машина еще не стоит на учете под его именем, он решил испытать ее. Постановления за нарушения ПДД действительно какое-то время откладывались, но в итоге настигли парня.

Госавтоинспекторы задержали нарушителя, в отношении него вынесены 59 постановлений за нарушения скоростного режима. Протоколы на 124 600 рублей вручены омичу говорится в сообщении

Также водитель предстанет перед судом за то, что управлял автомобилем, будучи лишенным прав: в декабре 2025 года его поймали за рулем авто с подложными государственными регистрационными знаками.