Москва26 октВести.В Омске водитель Lexus 59 раз за 40 суток нарушил правила дорожного движения. Об этом управление МВД России по Омской области сообщает в MAX.
По данным ведомства, 22-летний парень купил Lexus 12 сентября 2026 года в соседнем регионе. Будучи уверенным, что не получит штрафы, так как машина еще не стоит на учете под его именем, он решил испытать ее. Постановления за нарушения ПДД действительно какое-то время откладывались, но в итоге настигли парня.
Госавтоинспекторы задержали нарушителя, в отношении него вынесены 59 постановлений за нарушения скоростного режима. Протоколы на 124 600 рублей вручены омичуговорится в сообщении
Также водитель предстанет перед судом за то, что управлял автомобилем, будучи лишенным прав: в декабре 2025 года его поймали за рулем авто с подложными государственными регистрационными знаками.