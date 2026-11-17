Актера Гончарука, обвиняемого в домогательствах, сняли со спектаклей в театре

Омский актер, подозреваемый в домогательствах, взял бессрочный отпуск в театре Актера Гончарука, обвиняемого в домогательствах, сняли со спектаклей в театре

Москва17 ноя Вести.Народный артист Александр Гончарук, которого несколько бывших студенток омского музыкально-педагогического колледжа обвинили в домогательствах, взял отпуск на неопределенный срок в Омском театре драмы. На ближайшие постановки с его участием поставили замены. Об этом сообщает ИС "Вести".

Сегодня в театре прошел показ "Ханумы", где Гончарук должен был сыграть сразу две роли, как того требует пьеса, но спектакль теперь проходит в другом составе говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в отношении Александра Гончарука проводит проверку Следственный комитет РФ, после того как выпускницы колледжа написали заявление.