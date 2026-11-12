В Омске народного артиста России обвинили в домогательствах Две девушки из Омска обвинили народного артиста РФ в домогательствах

Москва12 ноя Вести.Две жительницы Омска обвинили народного артиста России в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам девушек, артист приставал, когда они были несовершеннолетними.

Так, Ира рассказала, что поступила на курс мужчины в Омский музыкально-педагогический колледж в 2017 году, когда ей было 15 лет. Во время учебы преподаватель позволял себе нежелательные прикосновения, а на втором курсе, когда она оказалась с ним в сауне, начал целовать ее и трогать под нижним бельем. После случившегося девушка была в шоке, так как считала преподавателя своим вторым отцом.

Другая заявительница, Уля, рассказала, что в 15 лет была на прослушивании в колледже, и тогда артист позволял себе неуместные прикосновения. На самих же занятиях он, по ее словам, заставлял студенток раздеваться до нижнего белья якобы для упражнений.

На четвертом курсе, как сообщила девушка, мужчина расстегнул ей брюки и провел рукой по интимной зоне.

Обе выпускницы обратились с заявлениями о домогательствах в СК. Артист, о котором идет речь, сейчас числится среди преподавателей актерского искусства в колледже.