"Он очень высокий": Трамп заявил, что Си Цзиньпина некому сыграть в кино Трамп: в Голливуде не найти актера на роль Си Цзиньпина

Москва15 мая Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что в Голливуде не удалось бы подобрать актера, способного исполнить роль председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом американский президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Если бы вы поехали в Голливуд и стали бы искать кого-то на роль лидера Китая, это был бы центральный кастинг. Вы не смогли бы найти такого парня, как он заявил Трамп

Помимо этого, американский лидер обратил внимание на выдающиеся внешние данные китайского руководителя. "Он высокий, очень высокий, особенно для этой страны, ведь люди здесь, как правило, немного ниже", - подчеркнул Трамп.