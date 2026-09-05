"Они будут рады": Сечин на запуске "Восток Ойла" передал привет BP и Exxon Mobil Сечин на запуске "Восток Ойла" передал привет BP и Exxon Mobil

Москва5 сен Вести.Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл" передал привет западным компаниям BP и ExxonMobil и их бывшим и нынешним руководителям.

Хотел попросить у вас разрешения воспользоваться этим случаем и передать привет нашим коллегам, лидерам мировой отрасли, с которыми мы обсуждали перспективы проекта "Восток Ойл", таким как Роберт Дадли, бывший глава BP, Рекс Тиллерсон, выдающийся нефтяник, бывший глава ExxonMobil, великому геологу Тиму Куку из Equinor, Стивену Гринли, Нилу Даффину из ExxonMobil, а также нашим действующим партнерам и коллегам Даррену Вудсу и Нилу Чепмену. Я думаю, они будут очень рады сказал Сечин

29 августа "Роснефть" объявила о начале заполнения нефтью системы "Восток Ойл" – крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов.

5 сентября президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии запуска "Восток Ойл" на полуострове Таймыр. Президент дал старт отгрузке первой нефти в арктический танкер "Валентин Пикуль" на новом терминале порта Бухта Север, расположенного на берегу Северного Ледовитого океана.

Как сообщил Сечин, ввод в эксплуатацию проекта обеспечит отгрузку 30 млн тонн нефти во второй половине 2027 года. К 2030 году по проекту увеличение поставок составит до 50 млн тонн, а его дальнейшее развитие позволит увеличить поставки на рынок до 100 млн тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры.