Онищенко: девочку с менингококком в Бугульме нужно было госпитализировать Онищенко: в Бугульме заболевшую менингококком девочку следовало везти в больницу

Москва7 ноя Вести.Девочку, которая умерла от менингококковой инфекции после отдыха в детском лагере в Татарстане, необходимо было сразу отвезти в больницу, а не отдавать родителям. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Надо было бы сразу не родителям отдавать, а везти в больницу. Тем более уже было подозрение на инфекционное заболевание заявил он

В подобных ситуациях, отметил Онищенко, нужно привлекать профильных специалистов, которые оценят состояние ребенка и окажут медицинскую помощь.

1 ноября у 12-летней воспитанницы лагеря имени А. Д. Губина в Бугульме поднялась очень высокая температурой (39,4 градуса), заболела голова. Девочка обратилась в медпункт. Вечер родители забрали ребенка, на следующий день его госпитализировали, но, несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась.

По предварительному диагнозу, ребенок умер от молниеносной формы менингококковой инфекции. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.