Москва10 окт Вести.Суд в Москве отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову в связи с выявленным у нее онкозаболеванием, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Она является одной из 10 фигурантов уголовного дела о хищении у Минобороны РФ свыше 13 млрд рублей при строительстве по госконтрактам в течение почти 10 лет.

Суд изменил меру пресечения Мерваезовой с заключения под стражу на домашний арест до 15 января 2027 года в том числе в связи с выявленным у обвиняемой онкологическим заболеванием сказал собеседник агентства

Он добавил, что четверо фигурантов дела находятся под арестом, двое - под подпиской о невыезде.