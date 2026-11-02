Каприн: только в РФ при диспансеризации проводят скрининг на семь видов рака

Онколог Каприн отметил преимущество диспансеризации в России Каприн: только в РФ при диспансеризации проводят скрининг на семь видов рака

Москва2 ноя Вести.Россия - единственная страна, где при диспансеризации можно пройти скрининг на семь видов рака, сообщил первый онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Он отметил, что обычно проводится скрининг только на три вида онкологических заболеваний - колоректальный рак, рак молочной железы и шейки матки.

Мы единственная страна, в которой семь локализаций в скрининге, диспансеризации погружено сказал Каприн

Онколог добавил, что в России все лечение пациентов с онкологией покрывается по ОМС и ВМП.