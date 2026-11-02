Москва2 нояВести.Россия - единственная страна, где при диспансеризации можно пройти скрининг на семь видов рака, сообщил первый онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Он отметил, что обычно проводится скрининг только на три вида онкологических заболеваний - колоректальный рак, рак молочной железы и шейки матки.
Мы единственная страна, в которой семь локализаций в скрининге, диспансеризации погруженосказал Каприн
Онколог добавил, что в России все лечение пациентов с онкологией покрывается по ОМС и ВМП.