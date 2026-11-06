Москва6 нояВести.Оператор газопровода "Турецкий поток" - South Stream Transport B. V. - направил в Арбитражный суд Московской области иск к компании "Нафтогаз Украины" и нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS). Это следует из картотеки арбитражных дел.
Соответствующее исковое заявление поступило в суд в четверг, 5 ноября. Заседание по иску запланировано на 1 декабря.
Российская компания "Газпром" указа в деле в качестве третьего лица.
Суть претензий оператора "Турецкого потока" к компаниям из Нидерландов и с Украины пока не раскрывается. При этом, согласно опубликованным данным, иск относится к категории корпоративных споров.
Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года экспорт российского газа в страны Европы по "Турецкому потоку" вырос на 20,5% по сравнению с сентябрем – до 1,62 млрд кубометров.