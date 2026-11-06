Оператор "Турецкого потока" в суде РФ подал иск к "Нафтогазу Украины" и GTS

Оператор "Турецкого потока" подал иск к "Нафтогазу Украины" и GTS Оператор "Турецкого потока" в суде РФ подал иск к "Нафтогазу Украины" и GTS

Москва6 ноя Вести.Оператор газопровода "Турецкий поток" - South Stream Transport B. V. - направил в Арбитражный суд Московской области иск к компании "Нафтогаз Украины" и нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Соответствующее исковое заявление поступило в суд в четверг, 5 ноября. Заседание по иску запланировано на 1 декабря.

Российская компания "Газпром" указа в деле в качестве третьего лица.

Суть претензий оператора "Турецкого потока" к компаниям из Нидерландов и с Украины пока не раскрывается. При этом, согласно опубликованным данным, иск относится к категории корпоративных споров.

Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года экспорт российского газа в страны Европы по "Турецкому потоку" вырос на 20,5% по сравнению с сентябрем – до 1,62 млрд кубометров.