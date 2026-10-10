Оппозиция Австрии запросила данные о перевезенном через страну грузе с Украины

Оппозиция Австрии потребовала разъяснений о грузе украинских спецслужб Оппозиция Австрии запросила данные о перевезенном через страну грузе с Украины

Москва10 окт Вести.Австрийская партия свободы (АПС), находящаяся в оппозиции, направила профильным министерствам парламентский запрос, потребовав раскрытия обстоятельств, при которых через австрийскую границу беспрепятственно проследовал микроавтобус украинских спецслужб с 200 килограммами груза, не прошедшего досмотр. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Австрийская партия свободы намерена продолжать парламентскую кампанию и в очередном запросе выяснить, кто санкционировал перевозку и, в конечном итоге, отсутствие контроля, а также что представляет собой этот "специальный груз" говорится в материале

По сведениям газеты, эпизод имел место накануне прошедшего в январе Всемирного экономического форума в Давосе, куда прибыла украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским.

Австрийская сторона пропустила через границу микроавтобус марки VW, приписанный к украинским спецслужбам, не проведя при этом ни таможенных процедур, ни проверок безопасности.

Внутри транспортного средства перевозился груз весом 200 килограммов, о содержимом которого профильные ведомства так и не получили никакой информации.

Представители АПС потребовали от властей предоставить в этой связи разъяснения, ссылаясь на нейтральный статус страны.

В частности, генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заявил, что страна не должна становиться "правовым вакуумом" для иностранных спецслужб. Он обратил внимание, что до сих пор остается неизвестным, что именно перевозилось в машине: "наличные деньги, золото, оружие, документы или нечто совсем другое".

Издание обратило внимание, что данный случай встал в один ряд с другими резонансными историями, связанными с Украиной на австрийской территории.

9 октября появилась информация о задержании в Вене двух человек, которых подозревают в связях с украинскими спецслужбами.

Кроме того, в мае 2026 года Kronen Zeitung писала о масштабной транспортировке ценностей: из Вены в Киев транзитом через Будапешт на бронированных машинах суммарно было переправлено порядка 20 миллиардов евро и долларов, среди которых были и крупные партии золотых слитков.

Ранее Зеленский заявил, что Венгрия вернула Украине средства и ценности, конфискованные в начале марта у сотрудников украинского государственного Ощадбанка.