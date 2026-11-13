ORF: в Австрии освободили двух украинцев по делу о шпионаже

Подозреваемых в шпионаже украинцев освободили в Австрии ORF: в Австрии освободили двух украинцев по делу о шпионаже

Москва13 ноя Вести.Двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки, освободили в Вене под залог в три тысячи евро с каждого. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

Двое предполагаемых членов украинской военной разведки, задержанных ... в Вене, вновь оказались на свободе​​​. Мужчины, подозреваемые в шпионаже, вышли на свободу после внесения залога в размере трех тысяч евро каждый отмечается в материале

Уточняется, что мужчин задержали 5 октября. По версии следствия, они вели наблюдение за одним из зданий в столице Австрии. Им вменяют тайную разведывательную деятельность во вред Австрии, за что грозит до пяти лет лишения свободы.

Сначала суд оставил подозреваемых под стражей, сославшись на риск новых преступлений, сокрытия доказательств и побега. После жалобы защиты основанием для стражи остался только риск побега, и мужчин освободили под залог.

Освобожденным запретили покидать Австрию, препятствовать расследованию и приближаться к объекту, за которым они предположительно наблюдали. Прокуратура подала жалобу на решение суда, однако она не приостанавливает его исполнение.

Как ранее заявила бывшая глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, в европейских городах возможны восстания, которые могут организовать вернувшиеся ветераны ВСУ.