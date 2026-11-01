Задержанные в Вене украинцы готовили покушение на экс-прокурора Кравченко Kurier: задержанные в Вене украинцы могли планировать покушение на экс-прокурора

Москва1 ноя Вести.Сотрудники украинской военной разведки, задержанные в Вене, могли планировать покушение на бывшего генпрокурора Руслана Кравченко, который в настоящее время находится в Австрии. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

Kurier отмечает, что задержанные принадлежали к спецподразделению Главного управления разведки (ГУР) "Артан", предназначенному для выполнения специальных задач в тылу противника. При их задержании были обнаружены устройства для слежки.

Издание проводит параллели с покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло в Монако в конце июня. Сам Руслан Кравченко также высказывал предположения о готовящемся покушении на его жизнь.

Кроме того, Kurier подтверждает ранее появлявшуюся информацию о задержании в сентябре в отеле Park Hyatt командира спецподразделения ГУР. Речь идет о Торкотюке, который заявил, что прибыл в Вену как турист, был допрошен и впоследствии отпущен.

Отдельно упоминается эпизод с украинским предпринимателем, который закупал комплектующие для беспилотников в Азии по низким ценам и перепродавал их украинскому государству по завышенной стоимости. Незадолго до поездки в Вену Кравченко инициировал проверки в отношении этого лица. Коммерсант несколько месяцев жил в Вене в элитных апартаментах, а встречи проводил в Park Hyatt.

Сейчас проверяется возможная связь этого эпизода со шпионской деятельностью и событиями вокруг Кравченко. Венская прокуратура подтвердила Kurier расследование в отношении четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже. Предполагается, что это два сотрудника ГУР и два журналиста "Украинской правды", которых задержали, а затем освободили.

Сам Кравченко, который недавно бежал с Украины из-за обвинений в покровительстве мошенническим колл-центрам и легализации имущества, утверждает, что нападение на него готовил офис Зеленского.