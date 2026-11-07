Организаторы концертов Джейсона Деруло рассказали, чем запомнились его концерты Организатор концертов Джейсона Деруло: он выходил на сцену под песню "Матушка"

Москва7 ноя Вести.Американский исполнитель Джейсон Деруло во время своих гастролей по России выходил на сцену под песню Татьяны Куртуковой "Матушка". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Алисе Романовой рассказала директор концертного агентства Анна Субчева.

Она отметила, что на еще одном концерте артиста в России диджей включал песню "Матушка" перед выходом Деруло, чтобы разогреть публику.

Джейсон Деруло приезжал к нам уже дважды. Второй раз не наша компания организовывала концерт, первый его приезд наша компания проводила. Прекрасно выступил. В Санкт-Петербурге вышел под песню "Матушка земля, белая березонька". В Москве его диджей включал эту песню, чтобы прогреть публику перед выступлением самого Джейсона сообщила Субчева

Ранее она рассказала о подготовке к выступлению артиста Flo Rida в Москве в 2027 году. Субчева отметила, что ожидает аншлаг на его концерте в следующем году.