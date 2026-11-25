Москва25 ноя Вести.Внедрение нейросетей для распознания автомобилей с нечитаемыми номерами не позволит полностью защититься от ошибок. Независимый участник рабочей группы по подготовке ГОСТов комплексов автоматической фиксации при техническом комитете Росстандарта Григорий Шухман в комментарии ИС "Вести" заявил, что ошибки при таком распознавании будут неминуемы.

По его словам, принцип применения искусственного интеллекта будет заключатся в том, что система будет сопоставлять внешний вид авто с нечитаемыми номерами и кадрами похожей машины, где номера читабельны. Все эти данные будут передаваться оператору, который cможет сопоставить информацию и принять решение, одна ли это машина или нет, а затем, соответственно, при необходимости выдать уведомление о штрафе.

В любом случае ошибки будут неминуемы. Еще ни один способ фиксации, выявления, который применяется на дорогах, не обходился без ошибок. Ошибка имеет всегда не нулевую вероятность, поэтому водители все равно будут с этим сталкиваться и все равно придется обжаловать заявил эксперт

И главный вопрос заключается в том, как будет проходить процедура опровержения.

Будет ли правоприменитель руководствоваться презумпцией невиновности, или они будут действовать по принципу, чтобы водитель доказывал, что он не нарушал и это не его машина. Все, чем будет руководствоваться правоприменитель, зависит от человеческого фактора сказал Шухман

Ранее сообщалось, что "Автодор" внедряет технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет идентифицировать машины с закрытыми или нечитаемыми государственными номерами. На данный момент, сообщили в госкомпании, формируется своеобразный цифровой отпечаток транспортных средств.