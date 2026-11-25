"Автодор" внедряет ИИ для распознавания машин с нечитаемыми номерами

ИИ для распознавания машин с нечитаемыми номерами появится в России "Автодор" внедряет ИИ для распознавания машин с нечитаемыми номерами

Москва25 ноя Вести."Автодор" внедряет технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет идентифицировать машины с закрытыми или нечитаемыми государственными номерами. Такое заявление сделала зампредседателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова в комментарии ТАСС.

Сейчас у нас формируется своеобразный цифровой отпечаток транспортного средства сказала она

По словам Эркеновой, по совокупности визуальных признаков система имеет возможность определить, что машина с нечитаемым номерам соответствует автомобилю, который ранее уже проезжал по дорогам.

Собеседница агентства также сообщила, что на начальном этапе внедрения системы в компании обрабатывалось небольшое количество записей, каждая из них проверялась вручную. Как сказала Эркенова, ошибок найдено не было.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России подготовили проект национального плана по внедрению искусственного интеллекта в экономику.