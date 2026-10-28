США выдали патент на российский ИИ для проверки паспортов Российская компания запатентовала в США технологию ИИ для проверки паспортов

Москва28 окт Вести.Российская компания Smart Engines запатентовала в США технологию искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания документов, удостоверяющих личность​​​.

Технология является основой для выпускаемый компанией программ, которые применяются для распознавания паспортов и других документов на границах РФ, в банках, страховых компаниях, передает РИА Новости.

Система позволяет реализовывать различные сценарии идентификации, в том числе выявляет признаки подделки и попытки выдать себя за другого человека. В частности, технология определяет тип документа и структуру, извлекает данные и проверяет защитные элементы. Она также сопоставляет лицо человека с фото в документе без создания и хранения биометрических шаблонов.