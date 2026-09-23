От первой любви до наследника: Кучерена рассказал о новых правилах поиска людей Кучерена рассказал об упрощении процедуры поиска граждан РФ через "Госуслуги"

Москва23 сен Вести.С сентября 2026 года МВД России упростило процедуру поиска людей, предоставив возможность соискателю подавать заявления через портал "Госуслуги" – этот процесс сократит срок рассмотрения заявлений с 30 до 10 дней.

Об этом рассказал ИС "Вести" профессор, заслуженный юрист России, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Он акцентировал внимание на двух принципиальных нововведениях, актуальных с сентября 2026 года.

Первое отличие по сравнению с тем, что было заключается в том, что теперь вы из дома можете зайти на портал, заполнить соответствующую анкету и отправить ее в миграционную службу МВД и ждать в течение 10 дней ответа. Заходите в Госуслуги - там уже все разработано, и находите искомую информацию для того, чтобы заполнять данные. Самое важное, чтобы была правильно указана фамилия, имя, отчество, год рождения искомого человека, последний адрес места жительства и другие обстоятельства об интересующем человеке. И второе отличие - это то, что с 30 дней до 10 дней сократился поиск. Улучшается качество работы. И это правильно, потому что, если человеку срочно нужна информация, значит, он должен ее и срочно получить заявил Кучерена

Однако, как отметил профессор, окончательное решение о предоставлении контактных данных остается за самим разыскиваемым лицом в соответствии с законом о персональных данных.

Любого человека можно искать на Госуслугах, потому что в жизни нашей возникают абсолютно разные, иногда парадоксальные вопросы, на которые мы не можем с вами найти ответы. Допустим, получение наследства, или иные какие-то вопросы. Первую любовь хочется найти. К вам придет "письмо счастья", и вы имеете право ответить: "Не хочу". И все. И МВД, в данном случае миграционная служба напишет - не желает с вами искомый человек разговаривать, и тут будет поставлена точка рассказал Кучерена

Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года меняется порядок предоставления физическим и юридическим лицам адресно-справочной информации о гражданах России. Теперь искать человека и пытаться связаться с ним через МВД станет проще. При этом защита его приватности сохраняется.

В Совете Федерации РФ заявили, что в России внедрят новый цифровой механизм поиска людей, который исключает человеческий фактор и бюрократические барьеры, через "Госуслуги".