Москва23 сенВести.С сентября 2026 года МВД России упростило процедуру поиска людей, предоставив возможность соискателю подавать заявления через портал "Госуслуги" – этот процесс сократит срок рассмотрения заявлений с 30 до 10 дней.
Об этом рассказал ИС "Вести" профессор, заслуженный юрист России, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.
Он акцентировал внимание на двух принципиальных нововведениях, актуальных с сентября 2026 года.
Первое отличие по сравнению с тем, что было заключается в том, что теперь вы из дома можете зайти на портал, заполнить соответствующую анкету и отправить ее в миграционную службу МВД и ждать в течение 10 дней ответа. Заходите в Госуслуги - там уже все разработано, и находите искомую информацию для того, чтобы заполнять данные. Самое важное, чтобы была правильно указана фамилия, имя, отчество, год рождения искомого человека, последний адрес места жительства и другие обстоятельства об интересующем человеке. И второе отличие - это то, что с 30 дней до 10 дней сократился поиск. Улучшается качество работы. И это правильно, потому что, если человеку срочно нужна информация, значит, он должен ее и срочно получитьзаявил Кучерена
Однако, как отметил профессор, окончательное решение о предоставлении контактных данных остается за самим разыскиваемым лицом в соответствии с законом о персональных данных.
Любого человека можно искать на Госуслугах, потому что в жизни нашей возникают абсолютно разные, иногда парадоксальные вопросы, на которые мы не можем с вами найти ответы. Допустим, получение наследства, или иные какие-то вопросы. Первую любовь хочется найти. К вам придет "письмо счастья", и вы имеете право ответить: "Не хочу". И все. И МВД, в данном случае миграционная служба напишет - не желает с вами искомый человек разговаривать, и тут будет поставлена точкарассказал Кучерена
Ранее сообщалось, что с сентября 2026 года меняется порядок предоставления физическим и юридическим лицам адресно-справочной информации о гражданах России. Теперь искать человека и пытаться связаться с ним через МВД станет проще. При этом защита его приватности сохраняется.
В Совете Федерации РФ заявили, что в России внедрят новый цифровой механизм поиска людей, который исключает человеческий фактор и бюрократические барьеры, через "Госуслуги".