Футболист Мудрик уверен, что допинг ему дали в сборной Украины

Отбывший дисквалификацию Мудрик считает, что допинг ему дали в сборной Украины Футболист Мудрик уверен, что допинг ему дали в сборной Украины

Москва19 ноя Вести.Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик, выступающий на правах аренды за "Тоттенхэм", заявил, что запрещенное вещество могло попасть в его организм только в сборной Украины.

Про мельдоний я не слышал, не видел и не встречался с ним никогда в жизни... Это препарат можно достать только в Восточной Европе. Он мог попасть в организм только там, где я был, – на Украине. В Англии нет таких препаратов сказал он в интервью украинским СМИ

По его словам, вариантов попадания вещества в его организм может быть много. Он отметил, что в сборной Украины абсолютно отсутствует какая-либо система охраны, которая должна бы быть на уровне сборных. Кроме того, Мудрик добавил, что в команде есть нутрициолог, который дает игрокам таблетки.

На вопрос о том, готов ли он обвинить в произошедшей ситуации сборную Украины, он ответил положительно: "Да, именно так".

Мудрик в декабре 2024 года провалил допинг-тест – в пробе был обнаружен мельдоний.

Сначала Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его, а затем футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию.

25-летний Михаил Мудрик является игроком "Челси", но в текущем сезоне на правах аренды представляет "Тоттенхэм", за который провел один матч. В составе сборной Украины полузащитник сыграл 28 встреч, отметившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) сняла дисквалификацию с Мудрика из-за употребления допинга.