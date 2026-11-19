Москва19 нояВести.Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик, выступающий на правах аренды за "Тоттенхэм", заявил, что запрещенное вещество могло попасть в его организм только в сборной Украины.
Про мельдоний я не слышал, не видел и не встречался с ним никогда в жизни... Это препарат можно достать только в Восточной Европе. Он мог попасть в организм только там, где я был, – на Украине. В Англии нет таких препаратовсказал он в интервью украинским СМИ
По его словам, вариантов попадания вещества в его организм может быть много. Он отметил, что в сборной Украины абсолютно отсутствует какая-либо система охраны, которая должна бы быть на уровне сборных. Кроме того, Мудрик добавил, что в команде есть нутрициолог, который дает игрокам таблетки.
На вопрос о том, готов ли он обвинить в произошедшей ситуации сборную Украины, он ответил положительно: "Да, именно так".
Мудрик в декабре 2024 года провалил допинг-тест – в пробе был обнаружен мельдоний.
Сначала Футбольная ассоциация Англии временно отстранила его, а затем футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию.
25-летний Михаил Мудрик является игроком "Челси", но в текущем сезоне на правах аренды представляет "Тоттенхэм", за который провел один матч. В составе сборной Украины полузащитник сыграл 28 встреч, отметившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) сняла дисквалификацию с Мудрика из-за употребления допинга.