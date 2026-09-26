Эмболо отстранен от участия в матчах сборной Швейцарии за подделку справки

Эмболо отстранен от сборной Швейцарии за подделку справки о вакцинации Эмболо отстранен от участия в матчах сборной Швейцарии за подделку справки

Москва26 сен Вести.Нападающего клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта" Бреля Эмболо отстранили от участия в матчах сборной Швейцарии после признания в подделке справки о вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе Швейцарского футбольного союза.

Эмболо сообщил Швейцарскому футбольному союзу о ситуации в своей личной жизни, которая стала известна общественности, - говорится в сообщении. - В результате руководство союза приняло решение, что игрок не присоединится к команде, как планировалось, и что сборная проведет текущий тренировочный сбор без него сообщили в пресс-службе

Ближайший матч сборная Швейцарии проведет в Лиге наций 26 сентября против команды Северной Македонии на выезде.

Эмболо 29 лет, всего он провел за сборную Швейцарии 92 матча в разных турнирах, забив 26 голов и отдав 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового раунда Лиги наций, который прошел в Будапеште. В добавленное время футболисты устроили потасовку.