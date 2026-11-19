На украинских детях в Европе тестируют лекарства, заявила финская активистка Финская активистка Райски: на украинских детях в Европе испытывают медикаменты

Москва19 ноя Вести.Детей украинских эмигрантов в Европе используют для тестирования лекарств, в том числе психотропных препаратов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала финская активистка Салли Райски.

Райски рассказала об украинской беженке, дочь которой поместили в психбольницу под предлогом опеки до лишения родительских прав.

Она говорит: "Что вы сделали с моим ребенком? Она просто никакая. Вот сейчас у нее на самом деле психические проблемы". Получается, они используют детей как подопытных кроликов вот с этим легальным механизмом. Очень любят, особенно в сфере фармы, медицины, пробовать какие-то новые лекарства, успокоительные. Практикуется тестирование на живом объекте — пояснила Райски

Схема становится легальной: ребенку сначала приписывают "заболевание", а затем испытывают на нем новые препараты, рассказала Райски.

Ранее была названа главная причина усталости европейцев от украинских беженцев.