"112": отец похищенного на Урале мальчика предлагал обменять себя на сына

Отец похищенного на Урале 10-летнего мальчика предлагал обменять себя на сына "112": отец похищенного на Урале мальчика предлагал обменять себя на сына

Москва22 ноя Вести.Отец 10-летнего мальчика, удерживаемого похитителем в заброшенном доме в Свердловской области, предлагал обменять себя на сына. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Предложил одному из находившихся на месте сотрудников обменять себя на сына. Тот, по словам мужчины, ответил, что уже предлагал похитителю подобный вариант, однако договориться не удалось говорится в сообщении источника

Преступление произошло вечером 21 ноября, в субботу, в селе Большебрусянское. Известно, что злоумышленник находился в федеральном розыске. По некоторым данным, мужчина уже был судим по статье "Убийство".

В ходе силовой операции ребенка освободили, похитителя ликвидировали. Мальчика отвезли в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает, но у него сильный стресс.

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.