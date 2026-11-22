Омбудсмен заявила о необходимости реабилитации для похищенного на Урале мальчика

Детский омбудсмен заявила, что похищенному на Урале мальчику нужна реабилитация Омбудсмен заявила о необходимости реабилитации для похищенного на Урале мальчика

Москва22 ноя Вести.Мальчик, похищенный преступником в Свердловской области, после случившегося нуждается в реабилитации. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка на Урале Татьяна Титова в беседе с ТАСС.

Сейчас важно создать максимально эффективные условия для реабилитации ребенка после случившегося сказала омбудсмен

Преступление произошло вечером 21 ноября, в субботу, в селе Большебрусянское. Злоумышленник увел школьника от магазина и удерживал в доме на улице Ленина. В ходе силовой операции ребенка освободили, а похитителя ликвидировали.

Известно, что мужчина находился в федеральном розыске. По некоторым данным, он был судим за убийство.