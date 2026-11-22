Появилось видео из заброшки на Урале, где похититель держал 10-летнего мальчика

СК показал кадры из уральской заброшки, где преступник удерживал мальчика Появилось видео из заброшки на Урале, где похититель держал 10-летнего мальчика

Москва22 ноя Вести.СК России опубликовал видео из заброшенного дома в Свердловской области, в котором мужчина держал 10-летнего мальчика. В ходе силовой операции ребенка освободили, похитителя ликвидировали.

Преступление произошло вечером 21 ноября, в субботу, в селе Большебрусянское. Злоумышленник увел школьника от магазина и удерживал в доме на улице Ленина. Известно, что он находился в федеральном розыске. По некоторым данным, мужчина уже был судим по статье "Убийство".

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Правоохранители выясняют детали.