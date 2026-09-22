В США нашли убийцу школьника, который пропал в 1993 году В США убийцу 10-летнего школьника нашли спустя 33 года

Москва22 сен Вести.В американском штате Мэриленд нашли преступника, убившего 10-летнего мальчика в 1993 году. Об этом сообщает People.

Джордж Бурдынски из города Брентвуд уехал 24 мая 1993 года кататься на велосипеде. По пути он встретился с приятелем, а после исчез. Зацепка у следствия появилась накануне: во время опроса свидетелей один из них признался в своей причастности к исчезновению ребенка.

Мужчина, которому в 1993 году было 13 лет, рассказал, что 10-летний Бурдынски находился в доме вместе с ним и 28-летним Джозефом Линчем. Линч приказал малолетнему соучастнику изнасиловать Бурдынски. Тот стал сопротивляться, в результате чего над ним совершили расправу.

Обвинение Линчу предъявили 16 сентября. На тот момент 61-летний преступник уже находился под стражей по обвинению в изнасиловании двух несовершеннолетних и поджоге. Его подельник остался на свободе, поскольку на момент совершения преступления был подростком. Судебный процесс начнется в октябре.

По информации People, расследование исчезновения Бурдынски помогло раскрыть преступную сеть. Ее участники, предположительно, находили несовершеннолетних жертв в интернете, насиловали их и снимали это на видео.

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