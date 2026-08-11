Ликвидировано открытое горение на втором складе WB под Воронежем после атаки ВСУ

Открытое горение ликвидировано на втором складе WB, атакованном под Воронежем Ликвидировано открытое горение на втором складе WB под Воронежем после атаки ВСУ

Москва11 авг Вести.Открытое горение ликвидировано на втором складе Wildberries в Воронежской области, который был атакован украинскими беспилотниками. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов … ликвидировано. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Благодаря самоотверженности наших пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов написал он в своем канале в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали Воронежскую область с применением беспилотников ночью 11 августа. В результате террористической агрессии погиб один человек, двое пострадали. На логистических объектах региона провели эвакуации. Позднее Гусев сообщил, что возгорание на одном из складов ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м; на втором объекте пожар удалось локализовать на 75 тыс. кв. м. Пресс-служба RWB добавила, что товары на складах преимущественно не пострадали.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления и крепости духа. Социальные службы уже приступили к оказанию помощи.