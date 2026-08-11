Москва11 авгВести.Открытое горение ликвидировано на втором складе Wildberries в Воронежской области, который был атакован украинскими беспилотниками. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов … ликвидировано. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Благодаря самоотверженности наших пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектовнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали Воронежскую область с применением беспилотников ночью 11 августа. В результате террористической агрессии погиб один человек, двое пострадали. На логистических объектах региона провели эвакуации. Позднее Гусев сообщил, что возгорание на одном из складов ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м; на втором объекте пожар удалось локализовать на 75 тыс. кв. м. Пресс-служба RWB добавила, что товары на складах преимущественно не пострадали.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления и крепости духа. Социальные службы уже приступили к оказанию помощи.