Москва22 ноя Вести.Слишком мягкая миграционная политика уничтожает государства. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в соцсети Truth Social.

Открытые границы уничтожают страны! США были очень близки к тому, чтобы стать одной из таких, пока не пришел я! написал глава Белого дома

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что Трамп смягчил свое отношение к мигрантам из-за влияния супруги Мелании Трамп. Журналисты пояснили, что первая леди США жаловалась мужу на депортацию своих знакомых, после чего Трамп заявил, что организатор его компании против мигрантов Стивен Миллер зашел "слишком далеко".