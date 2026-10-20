Оверчук рассказал об одном из важнейших достижений ШОС Оверчук: ШОС заложила основу для экономического развития всех членов организации

Москва20 окт Вести.Одним из важнейших достижений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является мирное урегулирование приграничных конфликтов Киргизии с ее соседями и создание основы для экономического сотрудничества и развития всех членов организации. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что задача, которая изначально ставилась перед ШОС, была решена за 25 лет существования организации.

Здесь были и приграничные конфликты с Киргизией, мы это знаем. И важное-важное достижение Шанхайской организации сотрудничества прежде всего состоит в том, что государства – члены организации смогли самостоятельно решить эти проблемы и фактически заложить основу уже для экономического развития, экономического взаимодействия между всеми государствами – членами ШОС. Поэтому можно говорить, что исходная задача, которая ставилась перед Шанхайской организацией сотрудничества, она за эти 25 лет была решена рассказал Оверчук

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность интеграции ШОС, ЕАЭС и СНГ. Он отметил, что организации представляют самостоятельные объединения, которые не зависят друг от друга.