Москва28 апр Вести.Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов покидает компанию. С 18 мая этот пост займет Екатерина Яновская, которая работает в команде электронной торговой площадки с 2021 года в качестве директора по операционным финансам. Об этом сказано в сообщении Ozon.

Преемником Игоря [Герасимова] становится Екатерина [Яновская], которая сыграла ведущую роль в развитии ключевых финансовых процессов Ozon как большой публичной компании отмечается в сообщении маркетплейса

До Ozon Яновская занимала руководящие посты в российских офисах Microsoft, Walt Disney, Coca-Cola, а также в структуре центральных финансов Яндекса.

Ранее стало известно, что компания АО "О23" довела долю в капитале Ozon до 34,95%.