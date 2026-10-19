Ozon с декабря начнет списывать с владельцев ПВЗ до 550 рублей в месяц

Ozon введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов Ozon с декабря начнет списывать с владельцев ПВЗ до 550 рублей в месяц

Москва19 окт Вести.Ozon с 1 декабря введет ежемесячную плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Информацию подтвердили РБК в пресс-службе маркетплейса.

В компании пояснили, что мера связана с требованиями законодательства об оплате агентских услуг.

Взаимоотношения между Ozon и владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора. По закону услуги агента должны оплачиваться, поэтому, чтобы соответствовать нормам закона, с 1 декабря мы начнем брать минимальную плату с ПВЗ говорится в сообщении

Деньги будут автоматически удерживать из вознаграждения за заказы раз в месяц.

До 30 июня 2027 года размер платы составит от 1 до 550 рублей в зависимости от срока работы пункта. Для ПВЗ, открытых не более года назад, она будет символической – 1 рубль в месяц, а для работающих более 37 месяцев – 550 рублей. При этом списание не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы.

С 1 июля 2027 года тарифы повысят: ежемесячная плата составит от 1 до 2,2 тыс. рублей в зависимости от срока работы ПВЗ.

Если пункт откроется после 25-го числа месяца, плату за этот месяц не спишут, уточнили в Ozon.