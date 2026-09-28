Москва28 сенВести.Крупный российский маркетплейс Ozon добавил еще один способ оплаты для заказов, сообщили в пресс-службе платформы.
Теперь клиенты могут использовать наличные средства для заказов стоимостью до 15 тыс. рублейговорится в сообщении
Перед тем, как получить заказ в ПВЗ, необходимо оплатить заказ наличными в любом из банкоматов Ozon Банка. Для этого нужно выбрать функцию "Оплатить заказ", отсканировав штрихкод из приложения и внеся необходимую сумму.
Как говорится в тексте, необязательно быть клиентом банка. Однако оплата наличными возможна только через банкоматы - рассчитаться в пункте выдачи или с курьером нельзя.
Как пояснили в Ozon, наличными нельзя оплатить все категории товаров. Так, этот способ не доступен при покупке цифровых и зарубежных товаров.
Ранее сообщалось, что продавцы, которые будут поставлять свои товары через склады Ozon с 22 сентября до конца года, смогут рассчитывать на бесплатное размещение своей продукции в течение 365 дней.