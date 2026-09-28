Ozon добавил функцию оплаты наличными для заказов до 15 тысяч рублей

Ozon добавил оплату наличными для заказов стоимостью до 15 тысяч рублей Ozon добавил функцию оплаты наличными для заказов до 15 тысяч рублей

Москва28 сен Вести.Крупный российский маркетплейс Ozon добавил еще один способ оплаты для заказов, сообщили в пресс-службе платформы.

Теперь клиенты могут использовать наличные средства для заказов стоимостью до 15 тыс. рублей говорится в сообщении

Перед тем, как получить заказ в ПВЗ, необходимо оплатить заказ наличными в любом из банкоматов Ozon Банка. Для этого нужно выбрать функцию "Оплатить заказ", отсканировав штрихкод из приложения и внеся необходимую сумму.

Как говорится в тексте, необязательно быть клиентом банка. Однако оплата наличными возможна только через банкоматы - рассчитаться в пункте выдачи или с курьером нельзя.

Как пояснили в Ozon, наличными нельзя оплатить все категории товаров. Так, этот способ не доступен при покупке цифровых и зарубежных товаров.

Ранее сообщалось, что продавцы, которые будут поставлять свои товары через склады Ozon с 22 сентября до конца года, смогут рассчитывать на бесплатное размещение своей продукции в течение 365 дней.