Памфилова рассказала, что главам регионов рассылались фейковые письма от ЦИК Памфилова: главы регионов получали фейковые письма якобы от моего имени

Москва25 сен Вести.В дни проведения голосования губернаторы российских регионов получали поддельные письма, якобы от главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. В фейковой рассылке их призывали прекратить подготовку к выборам. Об этом Памфилова рассказала на заседании Центризбиркома.

Она пояснила, что мошенники не добились своих целей.

Постоянный поток угроз, провокации, рассылка фейковых писем​​​. Например, от имени... председателя ЦИК с требованием прекратить подготовку голосования губернаторам всем. На бланке, все как надо, не отличишь, подпись моя рассказала Памфилова

Она также заявила, что Центризбирком справился в полном объеме с задачей обеспечить открытость и безопасность выборов. ЦИК провел кампанию в условиях эскалации угроз беспрецедентного масштаба.